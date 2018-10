Filmikuvaaminen kiinnostaa jälleen – Tampereelta käsin levitetään maailmalle filmikuvaamisen ilosanomaa

– Ehkä ennen on ollut yksi valokuvaaja, joka kuvaa kymmenen rullaa viikossa, mutta se on nyt korvautunut sillä, että on 10 kuvaajaa, jotka kuvaavat rullan viikossa, kertoo filmikuvaukseen erikoistuneen Kameratorin toimitusjohtaja Jussi Lehmus.

Mekaaniset klassikkokamerat kiinnostavat

Tampereelta käsin operoiva Kameratori on haistanut filmikuvaamisen markkinan: se on tällä hetkellä Euroopan johtava käytetyn filmilaitteiston myyjä, lisäksi yritys pyörittää kattavaa huolto- ja kehityspalvelua.

– Siinä on mukana tietynlaista kyllästymistä digitaalikuvaukseen, digitaalikamera ei ole enää hirveästi kehittynyt. Digikuvaaminen on usein sellaista dokumentaarista, mutta samalla siitä on kadonnut tekeminen ja arvostus sitä omaa kuvaa kohtaan. Nyt puhutaan paljon kiertotaloudesta, löydetään omien vanhempien vanhat kamerat, joista on lapsuusmuistoja. Samalla siinä on se, että sitä omaa valokuvaa arvostaa, kun siihen joutuu käyttämään niin paljon vaivaa, Lehmus sanoo.