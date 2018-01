Gallupjumbo Nils Torvaldsia tentattiin englanniksi: "Ehdokkuuteni on yksi osa RKP:n suunnitelmaa palata hallitukseen"

– Vaikka on näyttänyt, että olen mielipiteineni yksin, en ole. Puolueista esimerkiksi kokoomus on samaa mieltä.

"Olen ylpeä, että loihdin Nato-hengen pullosta esiin"

Torvalds ottaa häpeilemättä kunnian itselleen siitä, että näissä vaaleissa Nato-jäsenyys on ollut yksi merkittävimmistä keskustelun aiheista. Sitä keskustelua ei hänen mukaansa ollut silloinkaan, kun maata pääministerinä johti Nato-myönteinen Alexander Stubb (kok.).

– Kyse on enemmän eurooppalaisen järjestelmän rakentamisesta. EU:n enemmistö on Naton jäseniä, pitäisikö meidän muka rakentaa erillinen järjestelmä vain eurooppalaisille maille? Se olisi rahan tuhlausta, miksi emme menisi mukaan (sotilasliittoon), joka on jo olemassa, Torvalds kysee.