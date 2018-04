Game of Thrones -hahmot houkuttelleet lumikylään kymmeniä tuhansia vieraita

Lainion Snow Village sijaitsee keskellä ei mitään, Kittilään on matkaa 30 km, Äkäslompoloon 25, päätiellekin viisi kilometriä. Silti lumi- ja jääkylässä on muutaman kuukauden aikana käynyt yli 70 000 vierasta.

Sosiaalinen media markkinointikanavana on yllättänyt myös lumihotellin tapauksessa. Videoita Game of Thrones lumi- ja jäähahmoista on katsottu ja jaettu You Tubessa ja muilla alustoilla yli kymmenen miljoonaa kertaa.