Geneettinen sukututkimus yleistyy maailmalla – Suomessakin jo yli kymmenentuhatta sukujuurensa selvittänyttä

Greenspan on Family Tree DNA -yrityksen perustaja ja pääjohtaja. Juuri Greenspanin yritys aloitti kaupallisen geneettisen sukujuuritestauksen 2000-luvun taitteessa. Greenspan, kuten monet alalla toimivat, olivat itsekin kiinnostuneita sukututkimuksesta.

"Meillä on korkealaatuinen sukututkimus"

Fysiikan tohtori ja tietokirjailija Marja Pirttivaara toimii vapaaehtoisena Suomi Dna -projektissa, joka on Family Tree DNA:n suurin maakohtainen projekti. Mukana on liki 13 000 jäsentä.

– Suomessa on aktiivista porukkaa ja meillä on korkealaatuinen historiallinen sukututkimus. Olemme myös sen verran teknologiafriikkiä kansaa, että dna-sukututkimus sopii meille, Pirttivaara nauraa.

Tietokannat poikivat eettisen keskustelun



– Kaupallinen puoli on vahvasti sidoksissa tieteelliseen puoleen ja testejä tekevät tutkijat. Sanoisin, että he tekevät hyvää laatua.

– Toki tässä joudutaan pohtimaan, että mikä on oikein. Ihmisille on kerrottava, mihin heidän tietojansa käytetään ja kenellä on siihen pääsy, Marja Pirttivaara sanoo.