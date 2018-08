Hakkarainen puolustautuu saunajupakassa: “Olen toiminut vilpittömässä mielessä, minulla ei ollut syytä epäillä osapuolten tarkoitusperiä”

Turha epäilyksen varjo



Vähämäki otti syyt niskoilleen



– Vastuu asiassa on vain ja ainoastaan minun. Väärä henkilö on laitettu kärsimään. Hakkarainen on mustamaalattu täysin aiheetta. Myös asunnon vuokraaja on saanut tässä kohtuutonta julkisuutta.