Hallituskumppanit tyrmäävät sähköpyörähankkeen, Berner ei vetäydy – "Vaatii varmasti säätämistä"

– Hallituksen esitys on lausuntokierroksella ja katsotaan, kun lausuntokierros on päättynyt, että miten sen kanssa edetään. Tänään meidän ryhmässä ei käytetty tästä asiasta yhtään puheenvuoroa, Berner sanoo STT:lle viitaten juuri päättyneeseen keskustan eduskuntaryhmän kokoukseen.

Bernerin mukaan sähköavusteisten pyörien hankintatukea on valmisteltu pitkään osana hallituksen energia- ja ilmastoselontekoa. Hän uskoo Orpon kommentin kumpuavan siitä, että asia on ollut vireillä niin kauan.

– Ei näistä varmaan joka päivä keskustella. Tällä kaudella on varsinkin alkuvuodesta ollut todella paljon isoja asioita, ja tämä on loppujen lopuksi aika pieni asia, Berner sanoo.

Prosenttituelle kannatusta



– Se (Ruotsin malli) on todennäköisesti parempi, koska se on suhteellinen ja sitä kautta se kannustaisi paljon laajemmin. Tässä yhdyn toimialan näkemykseen.

Hyytyykö kauppa?



– Olemme pyrkineet siihen, että lausuntokierros on lyhyt, ja että siinä on takautuva momentti eli käytännössä jo nyt tiedetään, että mikäli tällainen mahdollisuus syntyy, se on myös takautuvasti voimassa ja siitä näkökulmasta kauppa on ollut tyytyväinen.