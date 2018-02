Haluatko kuulla karhun murisevan 10 metrin päässä ja tuntea kiven värähtävän? Haltian näyttelyssä luonto tulee iholle

Haltian yöretki-näyttelytila on käynyt läpi muodonmuutoksen. Uudessa näyttelyssä kelopuut soivat, vesi solisee, karhu tuhisee ja tanner tärähtää. Äänimaisemassa on esillä myös sateen ropinaa, myrskytuulta, salaman jyrinää, linnunlaulua ja tulen rätinää.

Näyttelyn on suunnitellut äänitaiteilija Kirsi Ihalainen, joka on taltioinut äänimaailmaa 22 kauittimeen. Kauittimia on kätketty useisiin eri paikkoihin, mikä mahdollistaa todentuntuisen luontokokemuksen.