Haluatko ostaa tämän jättikartanon? Suomifilmeistä tuttu "Hollolan Hollywood" hävittiin aikoinaan pokeripöydässä Monte Carlossa

Vesijärven rannalta löytyvä kartano on näkynä suorastaan ylellinen. Tänä kesänä monia kesäteatteriesityksiäkin isännöivä Pyhäniemi vaihtanee mitä suurimmalla todennäköisyydellä omistajaa pian.

Ensimmäiset maininnat kartanosta jo keskiajalta

Kohde on historialtaan monivivahteinen: ensimmäiset maininnat kartanon olemassaolosta löytyvät jo keskiajan lopulta, vuodelta 1467. Jopa kuninkaan on sanottu vierailleen kartanossa vuonna 1783.

Kymmenkunta suomalaista klassikkoelokuvaa

Myöhemmin kartano muistetaan ennen kaikkea kulttuuripuolestaan: "Hollolan Hollywood" on ollut monien kotimaisten klassikkoelokuvien, taidenäyttelyiden sekä kesätapahtumien koti.

– Se on historiallisesti merkittävä kohde ja yksi alueensa arvokkaimmista. Suomessa kartanoita riittää, mutta harvalla on yhtä värikäs historia kuin Pyhäniemellä. Kartanossa on kuvattu kymmenkunta suomalaisia klassikkoelokuvia, kuten Siltalan Pehtoori (1934), Seitsemän Veljestä (1939) ja Naiskohtaloita (1947), Ignatius toteaa.