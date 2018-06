Hämeenkyrössä tehdään juhannustaikoja – tällä reseptillä syntyy mahtisahti

– Kastamisveden on hyvä olla sellaista vauvan kylpyveden lämpöistä. 2,5 kymmenen litran ämpärillistä. Toisessa satsissa kolme ämpärillistä. Tähän toiseen mäskäysvaiheeseen lämpöä nostetaan, juttelee Poussa, joka ei ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Takana on 45 vuotta "harjoittelua".

Maltoosista makua



– Maltaassa oleva maltoosi uutetaan makuaineinensa nesteeseen, jota vierteeksi kutsutaan. Ohra ensin idätetään, jotta siihen tulee pieni itu. Sitten se kuivataan. Ammoisesti se tehtiin savusaunan parvessa. Kuiva itänyt jyvä rouhitaan ja se on sitä mallasta, jossa tärkkelys on pilkkoutunut lähinnä maltoosiksi.

– Hämeenkyröön on tullut kolme tai neljä Suomen mestaruutta ja se on kaikista eniten, mitä yksi pitäjä on saavuttanut.