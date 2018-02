Hannan, 32, lapset tietävät, että heidän äitinsä kuolee pian: Ystäviltä viimeiseksi lahjaksi muistometsä – "Toivotaan, että uusi päivä tulee ja se on hyvä ja kivuton"

Lapsi syntyi terveenä

– Hyvinä aikoina Hanna on pystynyt elämään normaalia lapsiperhearkea, kun on ollut hyväkuntoinen. Esimerkiksi sytostaattihoidot ovat vetäneet hänen kuntonsa todella alas.

– Kyllä se aika on ollut paljon muutakin kuin sairaus: aika on ollut molemminpuolista ystävyyttä, iloa ja surua. Onhan sairaus koko ajan varjostanut elämää, se pelko ei ole hellittänyt, mutta ei se ole muuta elämää estänyt.

– En usko, että sitä koskaan on voinut unohtaa hetkeksikään, vaikka siinä on ollut muutakin arkea. Siellä takaraivossa se jyskyttää väkisinkin, kun sellaisen asian kanssa joutuu elämään.

Suru-uutinen saapui ennen joulua

Muistometsä lapsille

Kasassa jo 20 000 euroa

"Käsittämätön asiahan tämä on aikuisillekin"

– Molemmille on kerrottu, että tilanne on tämä. He käsittelevät sitä varmasti omalla tavallaan ja tasollaan. Käsittämätön asiahan tämä on aikuisillekin, ei tunnu kauhean helposti ymmärrettävältä asialta itsellekään, Lipponen toteaa.