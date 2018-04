Harkimon irtiotto kokoomuksesta ei yllättänyt: "Politiikassa on mahdollista luoda kokonaan uusi tapa toimia"

– Kun taaksepäin katsoo, niin tällainen kehitys on ollut nähtävissä. En ole nyt aivan varma, onko kysymyksessä puolue. Ja mitä tämä liike tarkoittaa ja miten on tarkoitus toimia. Eilen yritin tätä selvittää ja sain keskusteltua asianomaisten henkilöiden kanssa. Osin kaikki näyttää hyvinkin suunnitellulta ja osin kaikki näyttää olevan vahvasti vielä kesken, Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen kommentoi Harkimon ja Jungnerin suunnitelmia.

"Suunnitelma vuoti julkisuuteen aiemmin"

– Meilla on sellainen käsitys, että tämän piti tulla julkisuuteen vapunpäivän tienoilla. Ihmisiä on pyydetty eri puolilta tähän mukaan ja sieltä varmasti jotkut lähtevät ja jotkut eivät lähde. Aika ilmeisiä nimiä on mukana kuten Risto E. J Penttilä, jolla on kokemusta puolueen perustamisesta jo aikaisemminkin, lisää Tekir-viestintätoimiston johtaja Saukkomaa.