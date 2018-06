Hartolan teräsvaari, 98, pelaa yhä 18 reiän pelipäiviä: Vaimon kuolema sai viheriölle – "Kaljabaarissa istuminen turhauttaisi"

– Se oli semmonen elämän tyhjyys, kun vaimo kuoli. Ei kaljabaariinkaan viitsi lähteä istumaan – sekin on aika turhauttavaa, nauraa 98-vuotias Mikko Soille.

Murheet ja surut unohtuvat



– Täällä voi unohtaa murheensa ja surunsa. Ne unohtuu pakostikin, kun on pelikaverit, joilla ei ole murheita. He ovat iloisia. Ja jos itsellä on murheita, ne unohtuvat heidän mukanaan.