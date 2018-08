Harvinainen video: Kohulennolla pakkopalautettu Ahmed väittää asuvansa roskakatoksessa aavikolla – Migri: "Tilanne ei usein ole sellainen kuin annetaan ymmärtää"

MTV Uutiset sai käsiinsä videon, joka on väitetysti hänen kuvaamansa.

Käytettiinkö palautuksessa liiallista väkivaltaa?

Popp arvelee, että palautettavan pään alas painamisella oli tarkoitus peittää hänen kasvonsa muilta matkustajilta. Verkostolle Ahmed on kertonut tilanteessa pelänneensä kuolemaa.

– Jos on epäilyksiä, että poliisi on toiminut tilanteessa virheellisesti, toivomme, että asiasta kanneltaisiin virallisesti.

Saattomatkalle kahdesta kolmeen poliisia, neljä erikoistapauksissa

– Normaalia yhtä palautettavaa kohden asetettu saattajien määrä on kaksi ihmistä. Jos lento on erityisen pitkä, saatetaan normaalitilanteissakin laittaa matkalle kolme saattaajaa turvaamaan poliisien lepoajat, kertoo Poutanen.

– Ei ylimääräisiä poliiseja huvin vuoksi paikalle lähetetä. Jos yhdelle palautettavalle on neljä saattajaa, siihen on joku syy. Pyrimme siihen, että lento olisi kaikille matkustajille turvallinen.

"Tilanne ei ole aivan sellainen, kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää"

Nyt Ahmed kertoo asuvansa aavikolla Basran lähellä. Asumuksensa on hänen mukaansa lähinnä roskakatoksen oloinen: sänkynään hänellä on pahvilaatikoita ja sängyn ympäristö on niin avoin, että se altistaa hänet vaaroille. Asuinrakennuksen ympärillä pyörii myös villikoiria.