Hei, hei helteet! Kuumat kesäsäät ovat tältä erää ohi – Meteorologi: Helle-ennätys on vielä mahdollinen

– Säätyyppi muuttuu viileämpään ja sateisempaan suuntaan. Ilmassa on etelässä loppukesän ja pohjoisessa jopa syksyn tuntua.

– Etelässä vielä huomenna aurinkoisessa säässä päästään 20 asteen tuntumaan, ehkä sen ylikin. Pohjoisessa lämpötila on huomenna noin 15 asteessa. Loppuviikkoa kohti mentäessä viilenee etelässäkin. Parikymmpiä tuskin ylittyy loppuviikolla enää missään, koska sen verran näyttää sateiselta. Pohjoisessa päivälämpötila tipahtaa 10 asteeseen. Öisin on tätäkin viileämpää.

Intiaanikesä voi tuoda helteet takaisin

Helteen ystävien ei tarvitse vielä luopua toivosta kokea uutta helleaaltoa. Suomen tähän asti myöhäisin hellepäivä on koettu 17. syyskuuta vuonna 1947.

– On nähty monet kerrat, että syyskuussakin voi olla vielä kesäistä lämpöä. Syyskuussa on vielä ainakin se kolmisen viikkoa aikaa helteiden ystäville odotella, että josko vielä hellesaldo karttuisi – ellei sitten tehdä uusia ennätyksiä. Se on ollut aika lähellä monina vuosina, enkä ihmettelisi yhtään, jos ennätykset taas paukkuisivat jossain vaiheessa.