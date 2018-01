Heikki Hurstin ruoka-apu vaarassa loppua parin kuukauden sisällä – "Olkapäälle taputtelijat sanovat, että yritä jaksaa"

Heikki Hurstin mukaan tilanteeseen on ajauduttu rahalahjoitusten ja kaupungin avustuksen pienenemisen vuoksi. Hurstin mukaan Helsingin kaupunki laski muutama vuosi sitten Kallion Helsinginkadulla sijaitsevan toimipisteen vuokraan ja ylläpitoon myöntämänsä vuosiavustuksen 150 000 eurosta 100 000:een euroon.

Aukkoa on jouduttu paikkaamaan rahalla, joka on tarkoitettu ruoan ja tarpeiden hankkimiseen vähäosaisille. Koko toiminta perustuu vapaaehtoisille lahjoituksille.

– Se on tehnyt meille suuren loven, koska siitä (sosiaaliviraston tuesta) maksettiin vuokraa ja sähköjä. Nyt emme ole pystyneet maksamaan siitä kokonaan edes vuokraa.

Heikki Hurstin mukaan ruokaa riittää kyllä jaettavaksi, mutta vaarassa ovat toiminnan tarvitsemien tilojen rahoitus ja itse toiminnan pyörittäminen. Järjestön omistama Mellunmäessä sijaitseva toimintakeskus on laitettu myyntiin jo viime vuoden puolella.

– Mellunmäki on ollut varastona äärettömän huono logistiikkatiloja ajatellen. Sen kanssa on mennyt hyvin niin kauan kun tavaraa on ollut vähemmän. Iloisella mielellä otan tavaraa vastaan, mutta jonnekin ne pitää varastoida.