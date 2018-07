Helena Petäistön kolumni: Suomi on Macronin uuden Eurooppa-kiertueen kolmas maa, eikä nyt ole kyseessä "ranskalainen visiitti"

Ei, tällä kertaa kyse on oikeasta virallisesta vierailusta, johon kuuluu paitsi tasavallan presidentin, myös pääministerin tapaaminen, ja jolla myös puoliso on mukana. Macron tuntee jo ennestään hyvin sekä presidentti Niinistön että pääministeri Sipilän.

Macron arvostaa debattia

Macronille Euroopan Unionin tiivistäminen ja kehittäminen lienee tärkein asia Ranskan uudistamisen rinnalla. Hänen linjapuheensa vuosi sitten syyskuussa Sorbonnen yliopistossa Euroopan tulevaisuuden, nuorison, edessä oli ensimmäinen suuri EU:ta visioiva puhe vuosikausiin. Eurooppa-kiertue on nyt sille jatkoa tunnetusti sinnikkäälle ja vakuuttelutaidossaan vahvalle nuorelle presidentille. Macron ei epäröi astua kriittisenkään yleisön eteen, vaan hän arvostaa kunnon debattia ja on siihen aina valmis.

Perjantaina Lissabonissa keskellä helteistä lomakautta kansalaisten eteen estradille astui Macronin kanssa Portugalin pääministeri Antonio Costa. Macronin ja Costan Eurooppa-ajattelu on pitkälti samoilla linjoilla. Kovan hevoskuurin läpikäynyt Portugal on nousemassa hyvin jaloilleen, ja myös siellä halutaan Unionia tiivistää. Lissabonissa Macron maalaili Eurooppa-visionsa, jolla pyritään vaimentamaan soraäänet ja saamaan Unioni uusille raiteille.

Suomalainen kiky-sopimus kiinnostaa

Helsingissä Macronin aisapari on pääministeri Juha Sipilä, jonka varovaisuus EU-asioissa tunnetaan. Macron on toki hyvin tietoinen Suomen hallituksen kokoonpanosta ja jarrumiehistä siellä, joten kansalaiskeskustelu lienee hänelle täällä sitäkin tärkeämpi.

Helsinkiin Macron saapuu Kööpenhaminasta, jossa hänelle haastetta asettaa maan nykyinen, vahvasti maahanmuuttokriittinen hallitus. Talouspolitiikassa Tanska taas on Macronille varsinainen mallimaa. Sana ”flexi-sécurité” on ollut Macronin mantra jo hänen valtionvarainministeriajoistaan lähtien, ja Tanskan mallin hän haluaa Ranskaankin; joustavat työvoimamarkkinat samalla, kun väliinputoajista huolehditaan.

Suomessa Macronia taas on kiinnostanut meikäläinen kiky-sopimus jopa siinä määrin, että viime syksynä hän kutsui pääministeri Sipilän Pariisiin kertomaan hänelle sen sisällöstä. Kilpailukyky on jäykkärakenteisen Ranskankin ongelma. Élysée-palatsissa Sipilä seurueineen sai kohdata siitä harvinaisen valtionpäämiehen, että tämä halusi tietää kikystä kaiken itse ja tykitti siitä Sipilää lukemattomilla kysymyksillään. Luonnollisesti Macron ja Sipilä ovat nähneet toisiaan säännöllisesti EU:n säännöllisissä huippukokouksissa.

Suomen-vierailun virallisen kutsun esittäjä on presidentti Sauli Niinistö puolisoineen. Niinistö puolestaan on Macronille tuttu jo vuodelta 2013. Silloin Macron tunnettiin ”Élysée-palatsin Mozartina”, presidentti Francois Hollanden nuorena, poikkeuksellisen briljanttina talousneuvoantajana. Mielenkiintoista on, että Niinistö ja Macron tapasivat silloin lounaalla Niinistön virallisen vierailuohjelman ulkopuolella. Sittemmin presidentit ovat tavanneet toisensa Brysselissä Nato-huippukokouksen yhteydessä. Tiettävästi Niinistö on tavannut myös Brigitte Macronin.