Helena Petäistön kolumni: Suomi-voi on ranskalaisten aamujen pelastus

Suomi-voita nimettömänä bulkkivoina

Enää en uskalla kysyäkään, millä voilla croissantit nyt leivotaan. Ranskalaisten suureksi helpotukseksi pelko on hälvennyt, croissantit ovat ja pysyvät aamiaispöydän antimina, ja lähes paniikkiin huipentunut tilanne on saatu taas hallintaan. Tuskinpa leipuriliikkeessä edes osataan aavistaa, että jopa meidän suomalaistenkin apua on tarvittu katastrofin hälventämiseksi.