Helikopterista kuvattu video paljastaa tykkylumituhojen laajuuden – valtava määrä puita kaatunut sähkölinjalle

– Aamulla alkanut vesisade ja tilapäinen sään lauhtuminen on pudottanut lumia puista ja omalta osaltaan vauhdittanut vikojen korjaustoimia. Tilanne on vihdoin parantunut merkittävästi Ilomantsin ja Lieksan sunnalla, joissa on eniten kärsitty tykkylumiongelmista ja pitkittyneistä sähkökatkoksista, yhtiö kertoo kotisivuillaan.