Helle aiheuttanut kalakuolemia Vantaanjoessa – myös puhdistamatonta jätevettä päässyt jokeen

Päästön suuruus ei ELY-keskuksen mukaan ole tiedossa, mutta se on ollut enintään 570 kuutiometriä. Vuodon syynä olivat rankkasateet, ukkosen aiheuttama sähkökatkos ja varajärjestelmän toimintahäiriö

Arolamminkosken happipitoisuus laski erittäin matalalle vuodon sekä pitkään jatkuneen helteen seurauksena. Kosken happipitoisuus on ollut helteiden vuoksi matala jo ennen jätevesivuotoa ja kalakuolemia on havaittu jo torstaina, mutta nyt kuolemia on havaittu lisää.