Helle karkaa Suomen yltä – luvassa kesän ensimmäiset ukkoset: "Ei nyt joka pilvi salamoi"

– Ja kun sataa, niin siinä on mukana varmasti myös ukkosta. Ei nyt joka pilvi salamoi. Nyt on toukokuu, ja ilma on kuivaa siihen verrattuna, että nämä helteet olisivat olleet heinä- tai elokuussa. Ukkosia ei nyt niin tiheästi tule kuin kosteammalla ilmamassalla.

– Siellä päivälämpötila on huomenna 15 asteen paikkeilla. Lapissa päivälämpötila on noin 10 astetta ja maan etelä- ja itäosien lämpötilat ovat pilvistä ja sadekuuroista kiinni. Haarukka on 22-26 astetta, eli helle on hyvinkin mahdollinen vielä.