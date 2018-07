Helle koettelee myös Loviisan ydinvoimalaitosta – tehoja laskettiin väliaikaisesti: "Hassua toivoa huonompaa ilmaa"

Meriveden lämpötila on nyt noin 25 astetta, kun normaalisti lämpötila on noin 20 asteen molemmin puolin, kertoo Loviisan voimalaitoksen käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto.

– Lämpötila on sen verran korkea, että ollaan siinä rajoilla, pystytäänkö täydellä teholla ajamaan. Ympäriustölupa asettaa poistettavalle vedelle ehtoja, ja me ajetaan sen ehdon mukaan, Eurasto kertoo.

Merivettä käytetään voimalaitoksen yksiköissä jäähdyttämiseen. Vesi lämpenee, kun se kulkee laitoksen prosessin läpi. Ympäristöluvan asettama alempi raja lämpötilalle on 32 astetta, joka velvoittaa laitosta ylimääräiseen tarkkailuun ja raportointiin.

– Laskettavalle vedelle on asetettu maksimirajaksi 34 astetta, jotta suojellaan lähimerialueen kasvillisuutta ja kalakantaa, Eurasto sanoo.

Voimalaitoksella toivotaan viileämpiä kelejä

– On vähän hassua toivoa pikkuisen huonompaa ilmaa, mutta jos helle pysyy paikallaan ja ei tuule, on vaarana, että meriveden lämpötila hieman vielä nousee. Jos näin käy, me rajoitamme tehoja.