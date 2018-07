Helle laittamassa Veripalvelun ahtaalle – Verenluovuttajista huutava pula

Helleputken aikana verenluovutus ei kenties ole päällimmäisenä lomalaisen mielessä. Näin arvellaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa, jota on vaivannut kesähelteillä jonkin asteinen luovuttajakato.

– Tämän kuun aikana olisi tarvittu joka päivä 800 verenluovuttajaa, mutta heikoimmillaan on käynyt alle 600 verenluovuttajaa. Kun niitä sattuu samalla viikolla useita päiviä, niin meidän verivarastot ovat uhkaavia, kertoo Veripalvelun verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström.

Suoranaisesta veripulasta ei voida vielä puhua, mutta tukalaan tilanteeseen on varauduttava ennen varastojen tyrehtymistä. Veripalvelu on Suomessa ainoa toimija, joka toimittaa vapaaehtoisen verenluovuttajien verestä tehtyjä verivalmisteita sairaaloiden käyttöön.

Kaikkia veriryhmiä tarvitaan

Kesäisin erityisesti veriryhmän O– saanti on kriittisintä, sillä sitä tarvitaan onnettomuustilanteissa. Veriryhmistä se on ainoa niin sanottu "hätäveri", joka käy jokaiselle suomalaiselle.

Veripalvelun sivuilta voi tarkistaa päivittäin tilanteen, mille verelle on eniten tarvetta.

– Jos pisara on oman veriryhmän kohdalla surullinen, olisi kiva jos pääsisi nopeasti tulemaan, Kuusisaari-Bergström sanoo.

Tuhansia tekstareita

Luovuttajia on saatava paikalle, vaikka sitten tekstiviestein tai muistutussoitoin aktiivisille verenluovuttajille.

– Kutsuista huolimatta luovuttajia on tullut aika vähän. Me ollaan lähetetty tässä kuussa 69 000 tekstiviestiä ja kolmesta viiteen prosenttia on tullut siitä kutsusta.