Helle pahentaa levätilannetta - Suomenlahdella ja Saaristomerellä on nyt runsaasti sinilevää

Sinilevätilanne on pahenemassa. Suomenlahdella ja eteläisellä Saaristomerellä on parhaillaan huomattavan voimakasta sinileväkukintaa. Myös sisävesillä sinilevää on runsaasti. Levät ovat rantautuneet myös lukuisille Etelä-Suomen uimarannoille.