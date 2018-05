Helle toi ihmiset Uimastadionin portille – aukeaa remontin takia vasta huomenna

– Asiasta kysytään jatkuvasti ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi meillä Kupittaan maauimalan on tarkoitus avautua ensi viikonloppuna, mutta siinä on säävaraus. Korkealla oleva pohjavesi tunkeutuu altaan saumojen läpi eikä allasta päästä saumaamaan ja maalaamaan, Haapanen kuvailee.

Helsingissä Uimastadionin portilla on altaaseen kaipaavia ihmisiä nähty päivittäin. Uimastadion kuitenkin avaa ovensa vasta sunnuntaiaamuna. Syynä tavanomaista myöhemmin alkavaan uimakauteen on suuri remontti, jossa on esimerkiksi korjattu iso allas kokonaisuudessaan sekä uusittu saunojen lauteet sekä paneloinnit.