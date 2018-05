Hellyttävät ketunpoikaset kuvannut Ossi tietää, miten öisin kaupunki muuttuu – "Kun eläimet ovat liikkeellä, Helsingissäkin vallitsee oma maailmansa"

Orava vipeltää ostoskärry täynnä pähkinöitä, linnut näyttävät Angry Birdseilta ja suloiset ketunpoikaset tuijottelevat kohti kameraa nappisilmin. 21-vuotias maantieteen yliopisto-opiskelija Ossi Saarinen on päätynyt riemastuttavien luontokuviensa osalta jo useaan otteeseen mediaan. Angry Birds -linnuista ja ketuista tuli jopa kansainvälisen median viraalisti levittämiä otoksia.

– Tällä hetkellä valokuvaus on harrastus, josta saan sivutuloa. Unelmani on, että joskus valokuvaus on päätoiminen ammattini, Saarinen kertoo.