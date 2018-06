Helsingin eläintenpelastusyksikkö pelastaa kuukaudessa 500 eläintä – näillä valtavilla pihdeillä nappaisi vaikka kuningasboan

Joutsenpussi ja käärmepihdit

Helsingissä on toiminut eläintenpelastusyksikkö noin kymmenen vuotta. Palomiesten uusin pelastusyksikkö, suuri punainen pakettiauto on täynnä eläinten nappaamiseen ja kuljettamiseen soveltuvaa tavaraa. Lassilan mukaan suurin osa välineistä on täytynyt kehittää itse.