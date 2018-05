Helsingin hammashoitofarssi jatkuu – apulaispormestarilta ankaraa ryöpytystä: "IT-maailmassa on yhä villin lännen meno"

Lifecare-järjestelmän käyttöönotto on johtanut siihen, että kiireettömän ajanvarauksen linja on jouduttu sulkemaan usean otteeseen.

Helsinkiläiset ovat ärsyyntyneet ongelmista, ja asia on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

"Olen henkilökohtaisesti aika vihainen"

– Palvelu otettiin helmikuussa käyttöön, ja se on toiminut huonosti siitä eteenpäin, Vesikansa tiivistää.

Helsingin kaupungin vs. johtajahammaslääkäri Merja Auero kertoi MTV Uutisille, ettei Lifecare-järjestelmä ole osannut huomioida Helsingin suurta asukasmäärä.

– Olen henkilökohtaisesti aika vihainen siitä, miten tätä on toimittajan päässä hoidettu. Jos ongelmia on, korjausten pitäisi tapahtua ihan toisella vauhdilla kuin on tapahtunut, Vesikansa ryöpyttää.