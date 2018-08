Helsingin historiallisen Toralinnan vuokralaiset irtosanotaan – asukkaat olivat valittaneet kosteushaitoista pitkään, Sato kiisti ongelman

Asukkaiden keskuudessa Helsingin Toralinnan huonosta sisäilmasta ja homeongelmista on puhuttu jo pitkään.

Rakenteissa mikrobikasvustoa ja lahoamista

– Talon vanhoista hirsirakenteista on löydetty mikrobikasvustoa ja paikoittaista lahoamista. Kellarissa on osittain maapohja ja maanvastaisista seinistä on löydetty kosteusvaurioita, selittää Saton asuntoliiketoiminnan johtaja Antti Asteljoki.