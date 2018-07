Helsingin hotelleissa on vielä tilaa – hinnat kuitenkin pompanneet

STT:n haastattelemien hotelliketjujen johtajien mukaan valtaosassa hotelleista on vielä tilaa. Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen aiheuttama kysyntäpiikki nähdään erittäin myönteisenä piristysruiskeena heinäkuulle, joka on liikematkailun osalta vuoden hiljaisinta aikaa.

– Joitakin hotelleja on täynnä. Mutta kyllä Helsinkiin vielä mahtuu, kertoo Scandic Hotelsin toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Sokotelin toimitusjohtajan Jarkko Härmälän mielestä keskustelu kapasiteettiongelmista on ollut outoa.

Haasteena lyhyt varoitusaika



Trump–Putin-kokous tuo Helsinkiin parituhatta ihmistä, joista suuri osa kansainvälistä mediaa. Väkimäärältään paljon isompiakin tapahtumia on Helsingissä viime vuosina pidetty.

– Megakonsertit liikuttavat sellaiset 20 000–50 000 ihmistä ja silloin kaupunki tulee kyllä täyteen. Tämä on tällaisen isohkon kongressin kokoinen tapahtuma ja luonteeltaankin sen oloinen, muistuttaa Sokotelin Härmälä.

Normaalista poikkeavaa on nyt lähinnä se, kuinka lyhyellä varoitusajalla kokous järjestetään.

Yölamppua poltettu



Tarkan luotsaamaan ketjuun kuuluu suuri osa Helsingin luksushotelleista, muun muassa St. George ja Kämp. St. Georgeen tyhjennettiin viikko sitten mystinen amerikkalaiskuljetus ja sitä on pidetty Trumpin mahdollisena yöpymispaikkana.

Äkillinen kysyntäpiikki on aiheuttanut hotelliketjussa paljon työtä, sillä huippukokous on lisännyt etenkin laadukkaampien huoneiden kysyntää.

– Totta kai se toi haasteita. Kyllähän niistä selvitään, mutta se on vaatinut aikamoisia järjestelyjä kaikilta, Tarkka sanoo.

Myös Scandicin Käyhkön mukaan "yölamppua on poltettu", kun kaikkien toiveet on yritetty täyttää.

Tarkan mukaan joidenkin asiakkaiden varauksia on jouduttu siirtämään, mutta kaikille joilla on ollut välttämätön majoitustarve tietylle ajalle, on huone pystytty myös järjestämään.