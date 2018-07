Helsingin huippukokous on tärkeä molemmille presidenteille, mutta Trump ei voi luvata Putinille maltaita: "saattaa bluffata"

– Putin on odottanut tätä tapaamista jo vuoden verran. Trumpille tämä on vähän monimutkaisempi asia, sillä Yhdysvalloissa on paljon epäluuloja hänen suhteestaan Putiniin ja sitä kautta Trumpin pitää olla pikkasen tiukkana siitä julkikuvasta, minkä hän tästä tapaamisesta antaa, Mika Aaltola totesi MTV:n Seitsemän Uutisten lähetyksessä.

– Putinilla on kovastikin odotuksia Trumpin suhteen. Trumpilla on ollut vähän ongelma, kuinka paljon hän voi antaa ja mitä sitten odotetaan vastalahjana. Luulen, että tämä alkuprosessi sitten erilaisille neuvotteluille, jotka saattavat johtaa tuloksiin.

"Trump voi vähän bluffata"

– Trumpillahan on hyvä suhde Putinin kanssa, koska Putin tuki häntä vaalikampanjan aikana. Tämä asettaa hänet vähän kiusalliseen tilanteeseen, sillä hän on demokratian presidentti ja hänen kätensä ovat aika sidottuja. Yhdysvaltalainen poliittinen järjestelmä sitoo häntä huomattavasti, joten hänen liikkumavaransa on rajallinen verrattuna Putiniin. Trump voi vähän bluffatakin, luvata isompia vetoja kuin mitä on kykenevä tekemään.