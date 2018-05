Helsingin Kaivopuistossa ei enää merkkiäkään vapunvietosta: "Vappuaatto oli hurjempi, sade hillitsi porukkaa"

Videolla hortonomi Carla Hakala kertoo, mikä on erikoisin roska, jonka hän on Kaivopuistosta löytänyt.

– Vappuaatto oli hurjempi kuin vappupäivä, mutta sade on hillinnyt porukkaa. Työmäärä kevenee, jos sää on huono. Tyypillisin roska vappuna on skumppapullon korkki ja pullot, Hakala kertoo.