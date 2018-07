Helsingin käräjäoikeus vangitsi sarjasyömärin petoksista epäiltynä – kertoi poliisille ettei aio lopettaa "ilmaisia illallisia"

Kahden viimeisimmän tapauksen lisäksi mies on ollut poliisin mukaan tänä vuonna epäiltynä seitsemästä samalla tekotavalla tehdystä petoksesta ja hänet on tuomittu vuosien varrella useista vastaavista teoista.

– Miehen rikoshistorian vuoksi on syytä epäillä, että hän jatkaa rikollista toimintaa. Hän on myös toistuvasti itse todennut poliisille, ettei aio lopettaa "ilmaisia illallisia", Seppälä sanoo.

Ei edes yritä paeta

– Hänellä on nälkä ja jano ja hän haluaa nauttia ja syödä. Aina ei ole rahaa taskussa. Normaalisti tällainen voisi mennä lievänä petoksena, josta poliisi voi antaa sakon. Tässä on kuitenkin kysymys toistuvasta suunnitelmallisesta toiminnasta ja häntä on yhteiskunta ojentanut useaan otteeseen. Kun teon kuvaus on tällainen, niin häntä epäillään perusmuotoisesta petoksesta.