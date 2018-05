Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa jännitetään yöllä, kukkiiko mystinen jättilumme vai ei: "Emmehän me voi tietää, mitä se tykkää tehdä"

Kasvitieteellisen puutarhan lumpeiden yön suurin jännitysmomentti on, aukeaako parananjättilumme tänä yönä vaiko vasta seuraavana. Tai sitä seuraavana.

– Emmehän me voi tietää, mitä se tykkää tehdä. Eilen oli sellaiset merkit, että kyllä se varmaan kukkii ensi yönä, joten päätimme pitää puutarhan auki tätä yönä. Mutta ei se kuki ennen kuin on sen aika, kertoo ylipuutarhuri Pertti Pehkonen.

Aukeaako nuppu vai ei?

Parananjättilumme on lahjoitettu Pietarin kasvitieteellisestä vuonna 1908.

Parananjättilumme on toinen Helsingin kasvitieteellisen puutarhan vanhimmista kasveista.

– Mutta tässä on vielä aurinkoinen päivä edessä, tilanne täytyy arvioida uudelleen iltapäivällä, Pehkonen sanoo.

– Tällä sitä yritetään huijata luulemaan, että yö on tulossa. Mutta se ei välttämättä auta, koska jos se ei ole valmis aukeamaan, se ei aukea.

Kukka on auki vain öisin

Ylipuutarhuri itse ei ole koskaan nähnyt kukan aukeavan, koska hän ei ole ollut kasvitieteellisessä öiseen aikaan juuri sinä päivänä, kun lumpeenkukka on päättänyt avautua.

– Kun on oikein pilvinen aamu ja se on yöllä kukkinut, se saattaa vielä aamulla olla auki ja sillä lailla olen sen nähnyt. Mutta en koskaan yöllä, Pehkonen kertoo.

– Kukka on halkaisijaltaan 20-30 senttinen ja melkein yhtä korkea. Ja sen tuoksu on vahva, makeahko ja melko huumaava, muistuttaa ehkä syreenin kukkaa. Olen haistanut sen silloin aamulla, mutta tarina kertoo, että se on voimakkaimmillaan auetessaan.