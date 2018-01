Helsingin piispa osti Coca-Colaa ja yöpyi sviitissä kirkon laskuun: "Olen ollut huolimaton ja tehnyt virhearvion"

– Yritykseni kaikki tilikaudet ovat vuosi 2017 mukaan lukien tilintarkastettu ja todettu myöhästymisiä lukuun ottamatta olevan kunnossa. Tilintarkastuslausunnot on annettu ja ne ovat julkisia. Yritykseni aiemmassa toiminnassa ei ole selvittämättömiä kysymyksiä.

Piispan mukaan Helsingin seurakuntayhtymässä on suoritettu viime syksynä riippumaton sisäinen tarkastus, jossa johtoasemassa olevien työntekijöiden luottokorttitapahtumat on käyty läpi. Hän sanoo antaneensa lisäselvityksen yhteen kysymykseen. Sisäinen tarkastus on Laajasalon mukaan todennut selvityksen riittäväksi.