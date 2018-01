Helsingin piispan rahankäytöstä selvityspyyntö – ostellut kirkon kortilla Coca-Colaa ja yöpynyt sviitissä

Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä on tehty selvityspyyntö, joka on osoitettu muun muassa Helsingin tuomiokapitulille. Asiasta kertoi ensin Kirkko ja Kaupunki. STT on saanut haltuunsa Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen tekemän asiakirjan.