Helsingin poliisi vakuuttaa: Trumpin ja Putinin vierailun turvallisuusjärjestelyt sujuvat – "Meillähän on kokemusta siitä"

– Kuinka pitkään he ovat Helsingissä, majoittuvatko he täällä, nämä ja monet muut asiat täsmentyvät tässä parin viikon aikana. Sitä kautta voimme tehdä tarkempia suunnitelmia.

– Meillähän on kokemusta siitä. Aikaikkuna oli lyhyt myös vuonna 1997, kun presidentit Bill Clinton ja Boris Jeltsin kävivät vierailulla, Hakola muistuttaa.

– Kysymyksessä on yksi isoimpia vierailuja, mitä pitkään aikaan on tehty. On selvää, että se näkyy katukuvassa.