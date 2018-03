Helsingissä kadonnutta Rasmusta, 18, etsitty mittavin toimin – äiti kertoo, mitä katoamista edelsi

18-vuotias Räsänen nähtiin viimeisen kerran torstaina, kun hän poistui kotoaan Lauttasaaresta. Äidin mukaan pojan näki viimeksi pikkuveli. Nuorukainen oli puhunut kaverinsa kanssa hiihtämään lähtemisestä.



– Hän oli lähtiessään huikannut vielä pikkuveljelle, että on tosi hieno ilma, mä lähden nyt ulos, äiti sanoo.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Kotona huoli heräsi, kun poika ei ollut palannut yöksi kotiin.



– Hän ei ollut vielä illalla kotona, mikä oli ihan normaalia. Hän viettää usein aikaa kirjastossa ja on menossa kavereiden kanssa. Nyt kun koulu on loppu ja on ylioppilaskirjoitukset, hän saattaa olla ystäviensä kanssa arki-iltaisinkin myöhään, äiti kertoo.



– Kun sänky oli seuraavana aamuna tyhjä ja hiihtovarusteet kateissa, tajusimme, että nyt on asiat pielessä.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Käytössä kaikki mahdollinen kalusto

Perjantaina Räsäsestä tehtiin katoamisilmoitus, ja etsinnät aloitettiin lähes välittömästi.



Operaatiota järjestelmässä ollut ylikonstaapeli Rauno Aaltonen kertoo, että eilisen aikana viranomaiset haravoivat merialueita Lauttasaaren lähistössä. Käytössä on ollut kaikki kalusto, mikä on saatu liikkeelle – muun muassa rajavartiolaitoksen helikopteri, matalalentokone, ilmatyynyalus, moottorikelkkapartioita sekä koiria.



Tänään etsintöihin on osallistunut myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa sekä lentopelastusseura. Vapaaehtoisia on ollut etsinnöissä mukana kymmeniä.



– Eilen lentotoiminta oli hyvinkin kattavaa. Jos kadonnut olisi jääpeitteen päällä, hänet oltaisiin varmasti löydetty etsintäalueelta eilisen aikana, ylikonstaapeli Aaltonen sanoo.



– Nyt etsintä on siirtynyt peitteiseen maastoon. On käyty läpi lähisaarien mökkejä ja niiden ympäristöä ja katsottu, onko henkilö hakeutunut johonkin suojaan.



"Lähitunnit antavat vastauksen"

Toistaiseksi etsinnät ovat olleet tuloksettomia. Vielä iltapäivällä poliisilla ei ollut tietoa siitä, miten etsintöjä jatketaan, jos Räsästä ei löydetä tänään ennen pimeän tuloa.



– Lähitunnit antavat siihen vastauksen. Tähän en osaa sen tarkempaa vastausta antaa, Aaltonen sanoi.



Etsintöjä hankaloittaa muun muassa se, että poliisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin Räsänen on hiihtolenkillään suunnannut.



Äidin mukaan pojalla on ollut tapana tehdä 15-20 kilometrin mittaisia hiihtolenkkejä rannikolla Lauttasaaren lähistöllä. Hän pelkää, että poika on saattanut hiihtää merelle päin.



– Olen olettanut, että hän on tehnyt niin kuin on opetettu, että aina pitää uida ja hiihtää rannan suuntaisesti. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että hän on mahdollisesti hiihtänyt merelle päin.

– Hän oli aiemman lenkin jälkeen sanonut pikkuveljelle leikillään, että hiihdin melkein Viroon asti. Se oli tietysti liioittelua. Viroon on 80 kilometria ja siinä on avovesi välillä.

Varmaa tietoa Räsäsen liikkeistä ei kuitenkaan ole. Äidille katoaminen on täysi mysteeri.



– Rasmus on lukenut joka päivä kirjoituksiin ja odottanut niitä innolla. Hän on uskonut pärjäävänsä niissä hyvin ja suunnitellut Aalto-yliopistoon pyrkimistä. Hän on valoisa ja positiivinen persoona, ja hänellä on paljon läheisiä ystäviä. Tämä on täysi mysteeri. Ihan käsittämätöntä.