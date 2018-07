Helsingistä halutaan nimetä katu Donald Trumpin mukaan – "Ateneuminkuja on nimenä tylsä"

Video: Donald Trumpin majapaikaksi Helsingissä on veikattu loistohotelli St. Georgea. Paikalle kuljetettiin eilen tavaroita, joiden arvellaan kuuluvan presidentille.

Ateneuminkuja on pieni kävelykatu taidemuseo Ateneumin takana Helsingin rautatieaseman lähistöllä. Kujalla sijaitsee pääasiassa ravintoloita ja vaateliikkeitä.

Haluavat vaalia vuoden 1975 henkeä

Aloitteen alulle pannut helsinkiläinen Markus Bunders sanoo, että rennosta otteesta huolimatta aloite on laadittu tosissaan. Aloitteen taustalla vaikuttaa Helsinki Loves Trump -niminen Facebook-ryhmä.

Helsinki Loves Trump on Bundersin mukaan kasvanut noin viikossa lähes tuhannen ihmisen kokoiseksi. Bunders on ryhmän ylläpitäjä.

Edistäisi turismia

Bundersin on myös sitä mieltä, että Donald Trumpin mukaan nimetty katu edistäisi Helsingin matkailua. Jos aloite hyväksyttäisiin, Helsingistä tulisi ilmeisesti ensimmäinen suuri kaupunki, joka on nimennyt kadun presidentti Trumpin mukaan.

Euroopassa Trumpin mukaan on nimetty katu Kamëzin pikkukaupungissa Keski-Albaniassa. Samassa kaupungissa on myös George W. Bushin katu. Kemëz on saanut pienimuotoista mediahuomiota kadunnimiensä takia.