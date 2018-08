Helsingistä Turkuun 6 minuutissa? Elon Musk suunnittelee Hyperloop-sukkulan testiajoja Saloon – kulkee 1000 km/h!

Jo vuonna 2016 paljastui, että Muskin Hyperloop One suunnittelee testiajoja Salon kaupungin kanssa .

– Käsittääkseni jotain ohjelmistokehitystä on meneillään. Toisaalta Elon Musk päätti, että tällaista testialuetta aletaan kehittää Espanjassa, mikä tietenkin on hieno mahdollisuus Euroopalle ja Suomellekin, Eiro jatkaa.

Helsingin rataverkko täysin käytössä

Suomen rataverkko on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ruuhka-aikoina täysin käytössä, minkä vuoksi VR ei pysty lisäämään enää junavuoroja.

– Me emme voi lisätä enää vuoroja Helsingissä. Kaikki sallitut vuorot ovat käytössä, kuvaa tilannetta VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

– On hienoa, että on visioita. Näille visioille on paljon tilausta, ja ne vievät asiaa eteenpäin.