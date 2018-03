Helsinki rakentaa lisää pyöräteitä – autoilijat pelkäävät, ettei autoille jää tilaa

Vilkkain pyöräilykausi odottaa Helsingissä vielä alkamistaan, mutta yhä useammat kaupunkilaiset pyöräilevät ympäri vuoden. Kaupunkia halkova talvellakin kunnossapidettävä pyöräilybaana kerää kiitosta.



– Tämmöisiä vaan lisää, ja voisivathan ne ulottua ihan tuonne Itä- ja Länsi-Helsinkiin asti, toivoo ympäri vuoden työmatkansa pyöräilevä Jussi.



Helsingissä on jo 1 200 kilometriä yhdistettyjä pyörä- ja jalankulkuteitä. Suunnitelmissa on myös koko kaupungin kattava pyöräväyläverkosto, mutta sen toteutus on vasta alkuvaiheessa.



Pyörätiet tulossa Mäkelänkadulle

On jo päätetty, että osa Hämeentiestä muutetaan joukkoliikenne- ja pyöräilyväyläksi. Seuraavaksi päätetään pyöräteiden rakentamisesta Mäkelänkadulle. Tilaa pyöräteille tehdään joko vähentämällä yksi ajokaista tai poistamalla pysäköinti- ja lastauspaikkoja.



Autoilijat ja pyöräilijät ovat eri mieltä uusien pyöräteiden tarpeellisuudesta.



– Meillä on monia pääkatuja, joilla liikennemäärä on suuri ja jossa pyörällä autojen seassa ajaminen on pikkuisen hirvittävää. Kyllä se tarve on selkeä siellä, vihreiden kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs perustelee.



– Se on vaikea kysymys ja ymmärrän autoilijoiden huolen. Täytyy kaikissa tapauksissa varmistua siitä, että kaupunkiin voi päästä myös omalla autolla ja ettei keskeisiä väyliä kohtuuttomalla tavalla tukita, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Wille Rydman toteaa.



Pyöräilymatkojen osuus 15 prosenttiin

Helsingin tavoitteena on nostaa pyöräilymatkojen osuus 15 prosenttiin kaupungissa tehtävistä matkoista vuoteen 2020 mennessä. Nyt osuus on noin 10 prosenttia.



Selvitysten mukaan Helsingin aikuisväestöstä 70 prosenttia liikkuu pyörällä ainakin joskus. Yli puolet helsinkiläisistä pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana.



– On keskeistä, että yhteydet ovat kattavia ja yhtenäisiä ja järkevät työmatkapyöräilyt tulevat mahdollisiksi. Kuitenkin on syytä huomioida, että toimivassa kaupunkiympäristössä on tilaa monenlaisille liikkumismuodoille, Rydman muistuttaa.



"Jos kaikki tulisivat autolla, kukaan ei liikkuisi"

– Pitää ymmärtää, että jos kaikki tulisivat Helsingin niemelle autolla, täällä ei liikkuisi kukaan. Kun väestö kasvaa, pitää satsata muihin kulkutapoihin. Sillä tavalla pidetään mahdollisena, että he, joiden on kuljettava autolla työ tai muista syistä, voivat kulkea myös autolla, koska se pidetään mahdollisena, Kivekäs pohtii.