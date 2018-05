Helsinki yrittää helpottaa lastensuojelun kuormitusta – tavoitteena luottamuksen saaminen

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että lastensuojeluun liittyvässä tiedonvaihdossa on vakavia ongelmia. Katso video!

Kuntaliiton asiantuntijan mukaan pääkaupungin linjaus on esimerkillinen.

– Kyllä se siinä mielessä merkittävä päätös on, että päättäjiä myöten on ymmärretty lastensuojelun kuormitustilanne. Voi olla, että tälle Helsingin päätökselle tulee seuraajia. Uskon, että voi olla muita kuntia, jotka lähtevät tekemään samoin, ennustaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.

– Mitoitus on erittäin tehokas tapa vähentää sosiaalityöntekijän kuormitusta, mutta se ei vielä takaa sitä, että kaikki palveluja tarvitsevat lapset saisivat niitä. Helsinkihän tulee tarvitsemaan aika paljon sosiaalityöntekijöitä lisää. Pitäisi ratkaista vielä esimerkiksi rekrytointikysymykset.

Onnistuuko rekrytointi?



Sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmat istuvat tiukassa. Tämän vuoden alussa yli 40 prosenttia lastensuojelua järjestävistä kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti Kuntaliiton selvityksessä, että heillä ei ole joko lainkaan sosiaalityöntekijän sijaisia tai niitä on täysin riittämättömästi.

– Vielä suurempi ongelma on saada sosiaalityöntekijöiden sijaisia, koska nykyisten säännösten mukaan sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia kelpoinen sosiaalityöntekijä tai sosiaalityötä opiskeleva. Opiskelijoita ei riitä kaikkiin sijaistarpeisiin.

Suurten kaupunkien osalta asiakasmäärällisesti katsottuna kohtuullisin tilanne on Espoossa.

Suurten kaupunkien osalta asiakasmäärällisesti katsottuna kohtuullisin tilanne on Espoossa.

– Olen ollut niin kauan lastensuojelussa. Aina on ollut näitä parannusehdotuksia. Mutta toivon kuitenkin, että tämä tulisi, sanoo enemmän ruohonjuuritason työtä kaipaava sosiaalityöntekijä Anneli Pekkarinen.

Pienemmät asiakasmäärät lisäisivät luottamusta



Helsingissä lastensuojelun avohuollon asiakkaaksi päätyi pelkästään maaliskuussa yli sata uutta lasta. Asiakasmäärän rajaaminen kolmeenkymmenen per sosiaalityöntekijä lisäisi tuikitärkeää luottamusta.

– Eli nyt tämä on aika paljon tällaista toimistossa istumista ja dokumenttien tekemistä, päätöksien tekemistä ja puhelimen välityksellä yhteydenpitoa asiakkaisiin. Siinä ei sellaista luottamusta tule, arvioi Pekkarinen.

"Mielenterveyspalvelujen saatavuus erittäin heikkoa"



– Lastensuojelun tilannetta ei ratkaista pelkästään sisäisillä resurssoinneilla, sillä palvelujärjestelmä työntää lastensuojelun asiakkaita lasten ja nuorten psykiatriasta eli mielenterveyspalvelujen saatavuus on erittäin huonoa, kritisoi Puustinen-Korhonen.

– 50 prosenttia suomalaisista asuu kunnissa, joissa sijoitetaan lapsia usein sijaishuoltoon siitä syystä, että mielenterveyspalveluita ei ole saatavilla. Uudellamaalla ja Helsingissä on samat ongelmat, jatkaa asiantuntija.

Monissa kunnissa asiakkaita 50 - 70 per työntekijä



Kuntaliiton mukaan lastensuojelun asiakasmäärät per työntekijä vaihtelevat Suomen kunnissa 30 - 130 välillä.

– Meillä on aika paljon kuntia joissa asiakasmäärä on 50, 60 tai 70. Silloin se työmäärä on kyllä tosi suuri, kertoo Puustinen-Korhonen.