Helsinkiin kohosi kilometrin mittainen taideseinä – taustalla kaksi tekijää ja puolitoista vuotta kuvittamista

Värikkäitä kuvioita, suomalaista arkea ja helsinkiläisiä lähiöitä. Tässä on vain murto-osa Helsingin Hernesaareen pystytetyn 724 metrin mittaisen taideseinän tarjoamasta kuva-ilottelusta.

Mutta mikä seinä on ja miksi se juuri Hernesaareen on pystytetty?

– Taideseinä on toteutettu yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa erottamaan Hernesaaren uuden asuinalueen rakennustyömaa rannan oleskelualueista, kertoo seinän toinen kuvittaja Miia Puustinen.

Taideseinä on kokonaisuudessaan kahden tekijän, Miia Puustisen ja Armi Tevan, käsialaa. Sen parissa on hyöritty nyt jo puolitoista vuotta.

– Seinässä on 24 erilaista piirroskuvaa, joista jokainen esittää yhtä tuntia vuorokaudessa eri helsinkiläisissä lähiöissä, kertoo Teva.

– On ollut hauskaa seurata, kuinka ihmiset arvuuttelevat, mitä paikkaa mikäkin piirros esittää, naurahtaa Puustinen.

Tekijäkaksikon mukaan osa piirroksista on selkeästi tunnistettavia alueita Helsingissä, mutta kaikki paikat eivät ole suoranaisia paikkoja. Tulkinta on jätetty katsojalle itselleen: esimerkiksi palasessa metsää on mahdollista nähdä oma lempimetsänsä, paikasta riippumatta.