Helsinkiläisäidin hämmästys: Lapselleni määrättiin antibioottikuuri, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaisia oireita – taustalla päiväkodin joukkoseulonta

– Kaikki lapset testattiin streptokokki A:n takia, kun niin moni oli sairastunut. Meidän lapseltamme löytyi tämä tauti myös, mutta oireettomana. Ei kuumetta, flunssaa, ei mitään. Hän sai antibioottikuurin, kuten oireilevatkin, äiti kertoo.

Äidin mukaan hänelle kerrottiin, että lapsi on tartuttanut streptokokki A:ta mahdollisesti muihin oireettomuudesta huolimatta.

Tavallisin streptokokki A -bakteerin aiheuttama infektio on kuumeinen nieluinfektio (angiina), jonka esiintymishuippu on 5–15 vuoden ikäisillä lapsilla. Muita yleisiä infektioita ovat tulirokko, märkärupi (impetigo), pienten lasten vaippa-alueen ihotulehdus (perianaalidermatiitti) ja ruusu (erysipelas).

Streptokokki A -bakteeria on nielussa tai iholla 10–20 %:lla lapsista ja 5 %:lla aikuisista. Streptokokki A leviää nielusta tai nenästä pisaratartuntana ja ihoinfektioista tai käsien välityksellä kosketustartuntana lähikontakteille.

– Seulonta tehdään päiväkodeissa ja joskus kouluissa streptokokki A -bakteerin aiheuttama infektion, yleensä nielutulehduksen vuoksi. Toimeen ryhdytään silloin kun tapauksia on löytynyt noin 20 prosentilta ryhmästä viimeisen kuukauden aikana.

Helsinkiläisäidin mukaan päiväkodissa on sairastettu paljon, samoin kuin perheen tuttavapiirissä.

Streptokokki A:n aiheuttamia nielutulehduksia on keväisin paljon. Kotilaisen mukaan seulontoja järjestetään tilanteen rauhoittamiseksi. Tärkeää tartuntojen ehkäisyssä on yhtäaikaisen hoidon lisäksi myös tehostetut hygieniatoimenpiteet.