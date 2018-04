Helsinkiläisäidin pahin painajainen toteutui: Kolmevuotias tytär katosi päiväkodista kesken päivän

– Haluaisin kiittää miestä. Hän on luultavasti pelastanut tyttäreni hengen, koska tämä on ollut ihan hengenvaarallinen tilanne – ottaen huomioon, että kyseinen päiväkoti sijaitsee alueella missä on ihan välittömässä läheisyydessä meri, satama, liikennettä, raitiovaunukiskot, rakennustyömaita, kertoo äiti.



– Tämä on luonnollisesti ollut minulle järkyttävä shokki ja sekoittanut paljon arjen asioita, töistä lähtien. Äitinä toimii sillä tavoin, mikä on lapsen edun mukaista ja jos on sellainen fiilis, että päiväkoti ei pysty takaamaan perusturvallisuutta monenkaan asian suhteen, niin minulla ei ole mitään järkeä jatkaa yhteistyötä.



"Minkä takia 3-vuotias on niin hädissään?"



Äidin mukaan tällaisia asioita ei yksinkertaisesti voi hoitaa näin. Hänellä on yhä epäselvää, mitä tilanteessa on tapahtunut. Äiti kertoo, että hänen tietonsa ennen katoamista perustuvat edelleen hänen tyttärensä kertomaan.

– Hän on kertonut, että isompi poika on käynyt kimppuun. Lapsella voi olla myös mielikuvitusta tai muuta, ja olisin halunnut varmistuksen siihen, että onko näin käynyt. Nyt en tiedä, onko näin ollut. Mutta minkä takia 3-vuotias on niin hädissään, että hän saa päähänsä lähteä kotiin? Että hänellä on ollut niin kurja olla siellä, että mitä on tapahtunut siellä?

Äidin mukaan tapahtunutta edeltävät hetket olisivat voineet selvitä valvontanauhoista.

– En ole saanut siitä sitä kirjallista selvitystä, mitä pyysin.



"Ei kiitos tällaista enää koskaan!"



Äidin mukaan myös se, minkä aikaa tytär oli oikeasti kadoksissa, on jäänyt vaille parempaa tietoa. Henkilöstön arvion mukaan aika on 15 minuuttia.

– Kukaan ei edelleenkään tiedä, miten tämä tilanne sai alkunsa ja kuinka kauan tämä tilanne pääsi olemaan päällä.

Päiväkodista on kerrottu äidille, että tilanteessa oli henkilöstössä vuoronvaihto meneillään.

– Tämä homma on yhtä kysymysmerkkiä. Päätin sitten tehdä tällaisen ratkaisun, että otetaan aikalisä päiväkotimaailmaan. Että ei kiitos tällaista enää koskaan!



Tytär vaarassa paleltua



Eikä tässä vielä kaikki. Perusturvallisuus oli järkkynyt jo aiemmin talvella, kun äiti oli hakenut kylmästä itkeneen lapsen tarhan pihalta ja huomannut, että ulkovaatteiden alla oli vain t-paita ja sukkahousut.



– Pakkasta oli aika roimasti silloin. Mittasin lämmön. Lämpötila oli 34 - 35 asteen välissä. Soitin lastenklinikalle. Hoitaja oli luonnollisesti aika järkyttynyt. Selvisimme säikähdyksellä. Jälkikäteen kaduttaa, että en tehnyt silloin kirjallista valitusta.



Äiti vetoaa päättäjiin.