Helsinkiläisestä porrastornista tuli pissatorni: "Törkyportaat on Itäkeskuksen häpeäpilkku"

Porrastornin kautta on nopea yhteys Asiakkaankadulta sijaitsevalta bussipysäkiltä Itäväylän ylittävälle sillalle. Torni itsessään on suljettu tila, jonka vuoksi siitä on muodostunut ihmisten löhöilypaikka.



Alueella asuvan Aulis Rosendahlin mukaan, useat paikalliset eivät ymmärrä, miksi kyseistä portaikkoa ylläpidetään.



– Sieltä tornista tulee kamala virtsan haju kauas kadullekin. Tornissa on välillä myös ulostetta ja huumeneuloja. Ja se koko torni on töhritty. Tuollainen paikka on ihan järkyttävä. Itäkeskuksen häpeäpilkku, kertoi Rosendahl.



Porrastorni on jatkuvan ilkityön kohde

Porrastorni on nähnyt paljon ilkitöitä, joista viimeisin on elokuussa tapahtunut tuhopoltto. Tuhopolton vuoksi torni tarvitsi suurempaa korjaustyötä.



MTV Uutiset tavoitti Helsingin kaupunkiympäristön toimialan projektin johtajan Eero Sihvosen juuri samaan aikaan, kun hän oli vastaamassa samaisesta tornista saapuneeseen palautteeseen.

– Olemme saaneet jo pidemmän aikaa palautetta, että tornissa liikkuu paljon epämääräistä porukkaa, ja että tornia käytetään vessana, kertoo Sihvonen.

Pitäisikö torni jättää kunnostamatta?

Viimeisimmässä porrastornia koskevassa palautteessa toivottiin, ettei porrastornia enää kunnostettaisi, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Torni aiheuttaa vain kuluja veronmaksajille.

– Meidän tehtävämme on pitää kaupunki siistinä, joten pakko se on korjata. Siitäkin tulisi palautetta, jos me jättäisimme palaneen portaikon huomiotta vuosikausiksi, kommentoi Sihvonen palautetta.

Puheet porrastornin huonosta kunnosta ovat kantautuneet myös Helsingin kaupungin ylläpito insinöörin Juha Paahtion korviin.

– Olen kuullut, että siellä on paljon asiatonta käytöstä. Siellä on ilkivaltaa ja puhtaanapidon ongelmaa. Sinne kerääntyy myös paljon roskaa verrattuna muihin Helsingin alueisiin idässä.



Pysyvät muutokset liian kalliita kaupungille

Torni on ollut jatkuva puheenaihe viime vuosina.



Tuhopolton korjaustöiden yhteydessä harkittiin suljettujen seinien vaihtamista verkkoon, jotta ilma kulkisi tornissa paremmin. Muutoksen hinta olisi tullut kuitenkin liian kalliiksi.



Jo perus korjaustyöt saattavat maksaa kaupungille toista kymmentä tuhatta euroa, jos tuhopolttajaa ei saada kiinni.



MTV Uutiset tavoitti Helsingin aluesuunnittelija Niina Mouhun. Mouhu on ollut useasti keskustelemassa porrastornin kohtalosta.

– Muutamaan otteeseen portaikon sulkemista on mietitty. Emme kuitenkaan voi tehdä sitä, koska portaikon kautta on suora yhteys bussipysäkille.

Monien mielestä ainoa toimiva ratkaisu olisi portaikon sulkeminen tai portaikon muuttaminen avoimeksi.



Perustuksien muuttaminen tulisi kuitenkin kaupungille kuitenkin kalliiksi, ja tällaisiin töihin ei Mouhun mukaan ole varattu rahaa.