Helsinkiläisnainen sai postissa 11 tuntemattoman ihmisen potilastietoja – syynä inhimillinen virhe

Inhimillinen virhe

HUS:issa on selvitetty tapausta ja kyse oli yksittäisestä virheestä.

HUS käynnisti heti maanantaina sisäisen selvityksen asiassa ja oli yhteydessä virheen tehneeseen yksikköön. Sen mukaan kyseessä on yksittäistapaus.

– Potilastietoja sisältänyt paperi on lähetetty ainoastaan tälle yhdelle potilaalle. Kyse on yksittäisestä, inhimillisestä virheestä. Tämä on ikävä virhe, jota ei saisi tapahtua ja pahoittelemme sitä, HUS:n viestinnästä kerrotaan.