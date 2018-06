Helteet houkuttelivat pyörän selkään – pyöräilyennätykset paukkuivat rikki

Helteen lisäksi pyörän selkään nousemista on vauhdittanut kaupunkipyörien suuri suosio. Helsingissä kaupunkipyörien käyttö on ollut suosittua, sillä yhdellä pyörällä on tehty viime viikkoina hyvien säiden aikana keskimäärin 14 matkaa päivässä. Muissa maailman kaupunkipyöräilykaupungeissa määrä on noin 4–5 matkaa päivässä.