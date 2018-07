Henkinen kuorma on nyt armeijassa fyysistä puolta rankempaa – yhä harvempi varusmies koskee sotilaskodin perinneherkkuun

– Kyse on yhteiskunnan trendistä. Istumatyö lisääntyy ja teknologia mahdollistaa pelaamisen kotona, joka karsii ulkoleikkejä ja urheiluharrastuksia. Se on valitettava ilmiö, Kivistö kertoo.

Satu Mustalahden mukaan sotilaskodissa muutos ei niinkään näy, mutta yksi ilmiö on kantautunut toiminnanjohtajan korviin.

Varusmiespalvelus henkisesti raskaampaa

Kivistö sanoo, että fyysisen kuormittavuuden sijaan asepalvelus on raskaampaa henkisesti. Mustalahden mukaan sotilaskodilla on tärkeä merkitys alokkaiden jaksamiselle.

– Sotilaskodin on tarkoitus olla paikka, jossa voi rentoutua. Joskus sotkussa puretaan tunteita meidän kanssa, kun tuntuu liian raskaalta. Me olemme matalan kynnyksen sosiaalityöntekijöitä ja olen saanut viestiä, että sotilaskodin tuki on auttanut, että palvelus ei ole keskeytynyt.