Hennalan joukkomurhan tutkimus sai aikaan kiivan sananvaihdon – "Vaikein ja paineisin väitöstyö"

Väitöksen hyväksymisessä on monta vaihetta

Väitöskirja on tieteellinen tutkimus ja opinnäyte. Väitöskirjan voi tehdä, jos on saanut yliopistolta oikeuden suorittaa tohtoritutkinnon.

Tohtorikoulutettaville nimetään ohjaajat. Kun ohjaajat antavat luvan, väitöskirjan käsikirjoitus lähetetään esitarkastettavaksi. Esitarkastuksen aloittamisesta ja esitarkastajista päättää yleensä tiedekuntaneuvosto.

Esitarkastajat antavat käsikirjoituksesta lausunnon. Jos lausunto on puoltava, tiedekuntaneuvosto voi antaa väittelyluvan.

Väittelyluvan antaminen merkitsee käytännössä sitä, että väitöskäsikirjoitus täyttää väitöskirjan vähimmäisvaatimukset.

Itse väitöstilaisuus on yleisölle avoin opinnäytteen tarkastustilaisuus. Vastaväittäjän (tai vastaväittäjien) tehtävänä on tarkastaa väitöskirja ja sen laatu. Tilaisuudessa puhetta johtaa kustos, joka on yleensä professori väitöskirjan alalta.

Lopullisen päätöksen väitöskirjan hyväksymisestä tekee tiedekuntaneuvosto. Päätös pohjaa muun muassa vastaväittäjän antamaan lausuntoon.