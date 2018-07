Hennan jäteastia kuhisee matoja: Roskia ei ole tyhjennetty kuukauteen jäteyhtiön työntekijäpulan vuoksi – "Haju on melkoinen"

Yleensä perheen jäteastia on tyhjennetty parin viikon välein. Viisihenkisessä perheessä roskaa kertyy pussi päivässä.

– Itse on jouduttu viemään muualle kolme jätesäkillistä. Roska-astian kantta ei pysty aukaisemaan, koska se kuhisee matoja ja kärpäsiä. Haju on melkoinen, Henna Esselström kuvailee.

Roskia viety työpaikalle ja yleisiin roska-astioihin

Esselströmin mukaan roskia on kuskattu työpaikkojen ja esimerkiksi kaupan jäteastioihin. Alueen jätehuollosta vastaavan Sihvari Oy:n asiakaspalvelu neuvoi Esselströmejä jättämään roskapusseja jäteastian viereen.

– Täällä on ollut hirveät helteet, niin ei puhettakaan, että niitä voisi pihalle jättää.

Kritiikkiä tiedotuksesta

– Jos tilanne on ollut tiedossa jo toukokuussa, ja tällä viikolla vasta oli lehdessä ilmoitus, että tällainen ongelma on. Eihän tämä lehtikään tule kaikille. Itsekin Facebookista näin lehdessä olleen ilmoituksen.

Esselströmiä mietityttää, millä perusteella jäteyhtiö on päättänyt, kenen jätteet noudetaan ja kenen ei.

– Meidän läheltä muilta on käyty tyhjentämässä astioita, mutta meidän tie on jätetty välistä. Siinä on useita taloja saman kadun varrella ja paljon lapsiperheitä, jossa jätettä syntyy paljon.